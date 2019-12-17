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Депутата заксобрания Ленинградской области задержали по подозрению в мошенничестве

Ян Брацкий
16:44 17.12.2019
По версии следствия, чиновница стала участницей преступного сговора, целью которого было хищение крупных сумм денег.
Депутата заксобрания Ленинградской области задержали по подозрению в мошенничестве
© Фото: sledcom.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали депутата Законодательного собрания Ленинградской области Елену Маханек по подозрению в хищении 20 миллионов рублей у дочерней структуры «Газпрома».

«Семнадцатого декабря Маханек, являющаяся депутатом законодательного собрания Ленинградской области, следователями совместно с сотрудниками регионального УФСБ задержана в качестве подозреваемой, решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения», - говорится в сообщении на официальном сайте СК России.

Как уточнили в ведомстве, Елена Маханек является фигуранткой уголовного дела о мошенничестве. По версии следствия, чиновница, которая является фактическим руководителем фирмы «ПСГ Блок монолит», стала участницей преступного сговора с экс-заместителем генерального директора по капитальному строительству «Газпром газораспределение» и бывшим зампредом правительства Ленинградской области Олегом Ковалем и гендиректором фирмы «Межрегионстрой» Александром Шульгой.

Злоумышленникам удалось ввести в заблуждение руководство дочерней структуры «Газпрома» - «Газпром газораспределение» и получить деньги за фактически невыполненные работы. После этого огромные суммы были выведены на счета подконтрольных Шульге и Маханек компаний. В настоящий момент решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.

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