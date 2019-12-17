В правительстве РФ обновили перечень запрещенных к ввозу в страну украинских товаров

Правительство Российской Федерации расширило список запрещенных к ввозу на территорию страны товаров, произведенных на Украине.

В частности, в запрещающий перечень оказались включены кукурузный крахмал, глюкоза, фруктоза, медицинские воздуховоды и трубки, грелки, катетеры, кровоостанавливающие жгуты и некоторые другие медицинские изделия. Запрет также коснулся радиаторов и котлов центрального отопления и частей жидкостных насосов. Полный список приведен в соответствующем постановлении правительства РФ.

Помимо этого, глава кабмина Дмитрий Медведев также обновил список украинских граждан, в отношении которых вводятся санкции. Согласно документу, в него попали еще девять человек, а двое украинцев из списка исключены. В общей сложности, перечень теперь включает в себя 570 человек.