Китай принял на вооружение авианосец «Шаньдун»
Торжественная церемония передачи корабля китайским военным состоялась в провинции Хайнань.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Китай принял на вооружение первый авианосец собственного производства - «Шаньдун». Историческое для вооруженных сил Поднебесной событие произошло в провинции Хайнань, где состоялась церемония передачи боевого корабля. В торжествах приняли участие представители военно-морских сил страны и председатель КНР Си Цзиньпин, говорится в сообщении Минобороны Китая.
Примечательно, что основой для создания огромного авианосца послужили советские крейсеры. «Шаньдун» строили с 2013 года, сообщается, что на его борту могут разместиться до 36 истребителей.