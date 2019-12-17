Китай принял на вооружение авианосец «Шаньдун»

Китай принял на вооружение первый авианосец собственного производства - «Шаньдун». Историческое для вооруженных сил Поднебесной событие произошло в провинции Хайнань, где состоялась церемония передачи боевого корабля. В торжествах приняли участие представители военно-морских сил страны и председатель КНР Си Цзиньпин, говорится в сообщении Минобороны Китая.

Примечательно, что основой для создания огромного авианосца послужили советские крейсеры. «Шаньдун» строили с 2013 года, сообщается, что на его борту могут разместиться до 36 истребителей.