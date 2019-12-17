Спор о земле: на Украине полиция начала разгонять протестующих у стен Рады

Возле Верховной рады Украины произошли столкновения полиции и протестующих против закона о земле. Собравшиеся требуют ввести запрет на продажу сельскохозяйственных угодий иностранным гражданам. Численность митингующих достигает нескольких тысяч.

Поначалу мирная манифестация постепенно переросла в конфликт. Собравшиеся националисты начали выламывать брусчатку из тротуара и кидают ее в сотрудников полиции, которые в ответ пытаются успокоить их с помощью слезоточивого газа. В результате столкновения есть пострадавшие.

Однако неспокойно и внутри самой Рады: оппозиционные депутаты во главе с лидером фракции «Батькивщина» Юлией Тимошенко заблокировали президиум и препятствуют работе парламента.

Напомним, протесты против продажи земли проходят не только возле Рады, но и на территории еще семи украинских областей. Организаторы и участники митингов хотят добиться изменения законопроекта о продаже земли, прописав в нем возможность долгосрочной аренды вместо передачи участков в собственность.