Уходящие из Крыма поезда будут провожать маршем «Прощание славянки»

Поезда, следующие по направлению из Севастополя и Симферополя в Москву и Санкт-Петербург, будут провожать маршем «Прощание славянки». Представители компании «Крымская железная дорога» отметили, что подобное мероприятие было традиционным для советского времени.

Встречать пассажиров, прибывающих на вокзалы крымских городов, будут композиции «Легендарный Севастополь» и «Симферополь - ворота Крыма». Об этом сообщает AIF.RU.

Напомним, первый поезд в Крым отправится 23 декабря из Петербурга, а 24 декабря из Москвы в Симферополь и обратно начнут курсировать четыре двухэтажных состава. Поезда в Севастополь начнут движение весной 2020 года.

Между тем, ранее на первые поезда в Крым было продано более 17 тысяч билетов. Приобрести их можно приобрести как в кассах на вокзале, так и с помощью мобильного приложения.