Центробанк готов ужесточить процедуру выдачи ипотеки

Правила выдачи ипотечных кредитов для российских банков могут существенно ужесточить. Об этом говорится в докладе ЦБ, который подготовлен для обсуждения со всеми заинтересованными участниками рынка.

В случае одобрения, с 1 июля 2020 года регулятор может ввести дифференцированные надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика и отношения величины основного долга по ипотечному кредиту к справедливой стоимости предмета залога.

При сохранении ипотечных портфелей такие меры увеличат нагрузку на банковские капталы в 1,4 раза, говорится в тексте доклада. Инициативы регулятора направлены на стимулирование выдачи кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой и низким первоначальным взносом.

Кроме того, комплекс принятых решений позволит увеличить запас капитала на покрытие убытков при различных форс-мажорных ситуациях, например при резком обвале цен на недвижимость или падение доходов населения. Ранее ЦБ принял решение по повышению с 1 января 2020 года коэффициента риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом ниже 20% - с 150% до 200%.

Начиная с 1 октября, российские банки обязаны рассчитывать предельную долговую нагрузку физических лиц. Ее показатель рассчитывается как отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика.