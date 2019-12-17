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Российский археолог назвал правдоподобной новую версию появления истуканов на острове Пасхи

Тамара Астапенкова
15:15 17.12.2019
Группа ученых пришла к выводу, что статуи могли возвести для защиты природы и для повышения плодородия почвы.
Российский археолог назвал правдоподобной новую версию появления истуканов на острове Пасхи
© Фото: Pixabay

Обычно каменные статуи связывают с культом умерших предков, но некоторые племена могли возводить изваяния и для практических целей. Об этом рассказал заведующий отделом научной информации и подготовки публикаций Института археологии РАН Николай Лопатин.

Напомним, что группа ученых, изучавшая истуканов-моаи на острове Пасхи, пришла к выводу, что статуи могли возвести для защиты природы и для повышения плодородия почвы.

«Конечно, всякие такие масштабные тяжелые работы, казалось бы, с нашей точки зрения, бессмысленные, для древних обществ это была очень важная деятельность, магическая… Если это опубликовано в научном издании, то, наверное, какие-то основания есть. Вполне правдоподобно», - объяснил Николай Лопатин каналу «360».

Ученый рассказал, что кочевники скифского времени ставили каменные изваяния, при этом все время меняли место жительства. Таким образом они могли отмечать территории своими приметными ориентирами. Поэтому помимо культов, истуканы могли возводить и для организации пространства, заключил Лопатин.

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