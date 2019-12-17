В СК РФ сообщили о возбуждении уголовных дел в отношении главы семейства из «дома ужаса» под Гатчиной

В Следственном комитете России прокомментировали ситуацию с «домом ужаса» под Гатчиной, в котором семья с восемью детьми хранила богатый арсенал различных вооружений.

Представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что после проведения следственных действий в отношении главы семейства было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетнего ребенка.

«По данным следствия, на протяжении семи лет в частном доме 46-летний мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь, которая в силу возраста не могла понимать значения и характер совершаемых с ней действий», - сообщила она.

Также следователи совместно с ФСБ и МВД РФ обнаружили в доме автоматы Калашникова, пистолеты, пулемет, ружья, гранаты и патроны. Все изъятое направили на экспертизу. Как заявил глава семейства, весь арсенал был ему необходим для самообороны, а гранаты – для тренировки собаки. По факту найденного также были возбуждены уголовные дела о незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Следователям предстоит изучить условия проживания детей в семье и причины совершенных преступлений. После больничного обследования несовершеннолетние будут изъяты из семьи. Дело передано в отдел по расследованию особо важных дел регионального Следственного управления.

Напомним, накануне под Гатчиной силовики провели обыск частного коттеджа, в котором проживала семья с восемью детьми, хранившая обширный арсенал оружия. По предварительным данным, детей воспитывали сами родители, в школу или детский сад они не ходили, а отец неоднократно насиловал несовершеннолетнюю дочь.