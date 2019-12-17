Памятник главному маршалу артиллерии Неделину открыли в Одинцове

В подмосковном Одинцове открыли памятник Герою Советского Союща, главному маршалу артиллерии Митрофану Неделину. Торжественная церемония состоялась в день 60-летия образования ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Митрофан Неделин прошел путь от командира артиллерийского полка до главнокомандующего Ракетными войсками стратегического назначения. Он был практиком, заложившим основы боевого применения Ракетных войск, внес большой вклад в создание этого вида войск, разработку и принятие на вооружение ракетно-ядерного оружия.

Памятник главному маршалу артиллерии установлен в сквере на пересечении улиц Маршала Неделина и Молодежной.

Смотрите интервью с начальником штаба РВСН Игорем Фазлетдиновым сегодня, 17 декабря в 23.05 в программе Натальи Метлиной «Между тем».