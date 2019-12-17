Снегопад сковал дорожное движение в российских регионах

Обильный снегопад и резкое потепление привели к транспортному коллапсу сразу в нескольких регионах России. На Дальнем Востоке из-за гололедицы на трассах и плохой видимости водители не справляются с управлением.

На дорогах многокилометровые пробки и множество аварий. Общественный транспорт курсирует с перебоями, сотрудники ГИБДД и коммунальщики работают в усиленном темпе.

А в Башкирии, подтаявший лед на реке буквально вырвал мост из креплений и его унесло вниз по течению. На противоположном берегу остались рыбаки, которым пришлось добираться домой через соседний поселок.