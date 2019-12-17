Под крылом спецслужб США: как украинские школьники становятся распространителями фейков

На территории Украины развернута сеть центров информационно-психологических операций, которые курируют спецслужбы США. Такие сведения ранее опубликовал заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

По его информации, основные задачи таких центров - разведывательно-подрывная деятельность, дезинформация населения, информационный терроризм, деморализация гражданского населения и военнослужащих Донбасса, проведение и сопровождение информационных спецопераций, создание и публикация фейковых новостей.

Такие центры есть в составе большинства силовых ведомств, в том числе в СБУ, утверждает Безсонов. Общее количество сотрудников центров информационно-психологических операций составляет 560-600 человек.

Блогер и публицист Игорь Друзь в студии «Открытого эфира» привел наглядный пример дезинформации населения со стороны Киева.

«Когда мы вышли из Славянска и стояли у здания СБУ, начался обстрел центра Донецка. Рядом со мной взорвался балкон жилого дома. Через 20 минут я захожу в интернет - читаю, что ополчение снова обстреляло центр Донецка. Мы что - сумасшедшие? Они говорят, что мы сами себя обстреляли. И такое наглое вранье все эти шесть лет», - вспомнил Друзь.

По предположению журналиста Андрея Сидорчика, сотрудников центров информационно-психологических операций отбирают из студентов и даже школьников.

«Это студенты, школьники. Это IT-специалисты, которых набирают для этих операций», - сказал Сидорчик.

По мнению журналиста, такие центры начинают действовать наиболее активно во время обострения ситуации в Донбассе.

Частично с Сидорчиком согласен и его коллега - журналист Аббас Джума.

«Есть дезинформация, направленная на обработку украинского населения. И тут нужны более-менее квалифицированные люди, блогеры, журналисты, мало-мальски знакомые с ситуацией, которые могут хотя бы грамотный текст составить. Но есть и всяческий сброд, который нанимается за копейки. Эти люди направлены не на внутреннее потребление, а на внешнее. В качестве примера заходите на мою страницу в Twitter, почитайте комментарии», - предложил журналист.

Эксперт также предупредил, что подобные центры информационно-психологических операций нельзя недооценивать.