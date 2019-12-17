Экс-глава Петропавловска-Камчатского задержан по делу о взятке
Экс-глава Петропавловска-Камчатского задержан по делу о взятке.
© Фото: ТРК "Звезда"
Экс-главу Петропавловска-Камчатского задержали по делу о взятке, сообщили в СК России.
|
Экс-глава Петропавловска-Камчатского задержан по делу о взятке
Экс-глава Петропавловска-Камчатского задержан по делу о взятке.
© Фото: ТРК "Звезда"
Экс-главу Петропавловска-Камчатского задержали по делу о взятке, сообщили в СК России.
В ДPУГИХ CMИ
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