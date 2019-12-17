В Брянской области 31 декабря объявили выходным днем

Губернатор Брянской области Александр Богомаз объявил 31 декабря выходным днем для работников государственных и муниципальных органов власти и подведомственных им учреждений. Он подписал указ о переносе рабочего дня с этой даты на 28 декабря.

Как уточняется в сообщении на сайте правительства региона, действие указа распространяется на исполнительные органы государственной власти Брянской области и иные государственные органы региона.

«Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления Брянской области и организаций всех форм собственности принять аналогичные решения», - говорится в публикации.

Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение сделать 31 декабря выходным днем. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР в конце ноября.