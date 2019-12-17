Роскомнадзор выявил иностранный сайт, хранивший личную информацию миллиона россиян
База данных включала имена, фамилии и отчества, адреса и номера телефонов жителей России и Казахстана.
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Роскомнадзор по Курганской области выявил зарубежный сайт, который хранил за пределами страны данные миллиона россиян из 60 городов и жителей 34 городов Казахстана.
Установлено, что ресурс, домен которого расположен на территории Франции, систематизировал личную информацию россиян, которая включает имена фамилии, отчества, домашние адреса и номера телефонов. В базе ресурса все эти данные были собраны в алфавитном порядке для удобства использования, сообщает Роскомнадзор на своем официальном сайте.
В настоящее время сайт внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. На следующем этапе эксперты Роскомнадзора будут добиваться ограничения доступа к ресурсу.