Роскомнадзор выявил иностранный сайт, хранивший личную информацию миллиона россиян

Роскомнадзор по Курганской области выявил зарубежный сайт, который хранил за пределами страны данные миллиона россиян из 60 городов и жителей 34 городов Казахстана.

Установлено, что ресурс, домен которого расположен на территории Франции, систематизировал личную информацию россиян, которая включает имена фамилии, отчества, домашние адреса и номера телефонов. В базе ресурса все эти данные были собраны в алфавитном порядке для удобства использования, сообщает Роскомнадзор на своем официальном сайте.

В настоящее время сайт внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. На следующем этапе эксперты Роскомнадзора будут добиваться ограничения доступа к ресурсу.