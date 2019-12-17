В российском Минэнерго дали оценку переговорам между «Газпромом» и «Нафтогазом»

Министерство энергетики России позитивно оценивает ход переговоров по транзиту газа с 2020 года. Об этом в кулуарах конференции Ростехнадзора сообщил замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский.

Он отметил, что «Газпром» и «Нафтогаз» ведут интенсивный диалог. Прогнозировать, когда может состояться следующая трехсторонняя встреча по разрешению этого вопроса, он не стал.

При этом вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович заверил, что консультации пройдут 19 декабря. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Действующий контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года. Стороны до сих пор не договорились о дальнейших действиях.

Москва и Киев периодически проводят по этому вопросу консультации. В последний раз переговоры о сотрудничестве в газовой сфере прошли 13 декабря в Вене.

На встрече Россия подтвердила свое намерение подписать новый контракт только при условии, если Украина откажется от претензий в международном арбитраже и прекратит все судебные разбирательства.

Киев назвал это неприемлемым. «Нафтогаз» считает, что «Газпром» должен компании 22 миллиарда долларов.