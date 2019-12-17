Депутат Госдумы отреагировала на скандал вокруг слов о малоимущих

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.

Чиновница заявила, что введение прогрессивной шкалы НДФЛ обсуждалось на заседании комитета еще пару месяцев назад, а вот ролик с ее речью стал распространяться в Сети лишь недавно.

«Это случилось ровно в тот день, когда на своей странице в Инстаграме я потребовала от "Почты России" и энергетиков навести порядок с тарифами: в Волгоградской области тарифы снижены, и вопрос для жителей решен», - цитирует ее РИА Новости.

Гусева добавила, что политические оппоненты якобы вырвали ее слова из контекста, а в ролике на самом деле речь идет о другом.

Речь идет о сообщениях СМИ, посвященных речи Гусевой. По данным средств массовой информации, чиновница выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан, а также сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.