Преображенский полк отмечает 40-летний юбилей

154-му отдельному комендантскому полку исполнилось 40 лет. Последние шесть из них по указу президента он носит почетное звание «Преображенский».

В Преображенский полк принимают новобранцев с ростом от 175 сантиметров, с безупречной биографией и безукоризненным внешним видом.

Каждый день они по несколько часов проводят на плацу, оттачивая строевой шаг. И готовы нести службу при любых погодных условиях