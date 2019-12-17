Преображенский полк отмечает 40-летний юбилей
Военнослужащие этого подразделения стоят в почетном карауле у Вечного огня и участвуют в церемониях встреч иностранных президентов и делегаций.
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154-му отдельному комендантскому полку исполнилось 40 лет. Последние шесть из них по указу президента он носит почетное звание «Преображенский».
В Преображенский полк принимают новобранцев с ростом от 175 сантиметров, с безупречной биографией и безукоризненным внешним видом.
Каждый день они по несколько часов проводят на плацу, оттачивая строевой шаг. И готовы нести службу при любых погодных условиях