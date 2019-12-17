Путин назвал улучшение экологии общенациональной задачей

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал улучшение экологической ситуации и продвижение ценностей бережного отношения к окружающей среде общенациональной задачей. С таким заявлением глава государства выступил в рамках форума-выставки «Чистая страна», который в эти дни проходит в Москве.

Путин подчеркнул, что эффективное управление природными ресурсами закладывает прочную основу под устойчивое развитие страны и напрямую влияет на здоровье ее населения, а так же на качество жизни людей.

«Вопросы улучшения экологической ситуации, продвижения ценностей ответственного, бережного отношения к окружающей среде и природным богатствам, создание в России современной, высокотехнологичной отрасли по обращению с отходами производства и потребления - важная общенациональная задача, требующая солидарных усилий представителей всех уровней власти, институтов гражданского общества, бизнеса, средств массовой информации», - заявил президент.

По его словам, необходимо постоянно уделять внимание совершенствованию экологической культуры, стимулировать крупный бизнес, продвигать «зеленые» технологии и активно применять лучшие практики, в том числе и зарубежные.