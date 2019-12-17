Россия и Турция провели совместное патрулирование на северо-западе Сирии

Во вторник, 17 декабря, очередной совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции проинспектировал обстановку на северо-западе Сирии.

Таким образом было завершено патрулирование нового района сирийско-турецкой границы, сообщили в Минобороны России.

С воздуха территорию инспектировали экипажи вертолетов армейской авиации ВКС РФ.

Совместный патруль начал движение от пункта перехода н.п. Джарих-эль-Фаукани. Около 50 военнослужащих за 2 часа преодолели более 60 километров, прошли через несколько приграничных сирийских населенных пунктов и вернулись на исходную точку.

В состав патруля вошли 8 единиц военной техники – бронированные автомобили «Тигр» и «Тайфун», принадлежащие российской военной полиции, и бронеавтомобили «Kirpi» турецкой пограничной службы.

Кроме того, за ситуацией в режиме реального времени наблюдал беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» ВС РФ.

Россия и Турция совершают совместное патрулирование сирийско-турецкой границы в соответствии с меморандумом, подписанным Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом 22 октября в Сочи.