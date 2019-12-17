Подозреваемый в убийстве Ибрагима Эльджаркиева арестован на два месяца

Арестован на два месяца 11-й подозреваемый в убийстве главы ингушского центра «Э» Ибрагима Эльджаркиева - Алихан Оздоев. Ему предъявлено обвинение по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «Незаконное ношение оружия».

Ранее суд арестовал еще девять человек очно и одного заочно по делу об убийстве Эльджаркиева.

Ибрагим Эльджаркиев был убит 2 ноября в Москве на улице Академика Анохина. Преступник совершил не менее 10 выстрелов из пистолета и скрылся на автомобиле. Вместе с главой ингушского центра «Э» погиб его брат.