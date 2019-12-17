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Огромное здание в плену огня: опубликовано видео с места пожара на мебельном складе в Казани

Роман Захаров
01:34 17.12.2019
По данным МЧС, к настоящему моменту возгорание было потушено.
© Видео: Казань Онлайн | Главный Казанский Паблик, VK; МЧС РФ © Фото: МЧС РФ

В Казани произошел крупный пожар на мебельном складе. Площадь возгорания составила 5,2 тысячи квадратных метров.

Кадры с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей и МЧС. На записи видно, что огонь полностью охватил огромное строение.

Ка настоящему моменту, по данным экстренного ведомства, пожар был потушен. В тушении огня принимали участие 93 человека и 33 единицы техники.

О пострадавших во время инцидента к настоящему моменту ничего не известно. 

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