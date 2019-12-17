В Мадриде открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея Стенина
На ней представлены несколько десятков работ фотографов из России, Испании, Турции, Италии, Франции, Египта.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Выставка работ лауреатов международного фотоконкурса имени Андрея Стенина открылась в Мадриде. Демонстрационной площадкой стал старейший университет Испании – Комплутенсе.
Репортеры из 80 стран представили свои лучшие снимки в нескольких номинациях.
Темы фотоисторий – самые разные: от вынужденной миграции и сохранения этнической самобытности до проблем экологии, социального волонтерства, защиты животных.
Вернисаж работ-победителей продлится до середины января.
В 2014 году фотокорреспондент агентства «Россия Сегодня» Андрей Стенин погиб во время выполнения редакционного задания на юго-востоке Украины.