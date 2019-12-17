Борисов и Асад обсудили восстановление Дамаском контроля над нефтяными месторождениями

Вице-премьер Российской Федерации Игорь Борисов, в ходе двусторонней встречи с президентом Сирии Башаром Асадом, обсудил восстановление официальным Дамаском контроля над нефтяными месторождениями в стране. По его мнению ситуация изменилась к лучшему.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что американские вооруженные силы присутствуют в Сирии, уделяя повышенное внимание нефтеносным регионам арабской республики.

Помимо контроля над месторождениями стороны обсудили восстановление экономики страны, здесь Борисов пообещал содействие Москвы, а также выделение гуманитарной помощи в виде 100 тонн зерна. Его поставки начнутся ее до конца этого года, пообещал вице-премьер.

Москва также вложит 500 миллионов долларов в модернизацию сирийского порта Тартус и поможет восстановить крупные производственные мощности на территории страны.