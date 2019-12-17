Участники многотысячного митинга у стен Рады применили перцовый газ

Митингующие у стен Верховной рады распылили перцовый газ в ходе протестов против продажи земли. В результате ЧП пострадал полицейский.

По данным телеканала «112 Украина», протестующие намерены пронести и установить реквизит, среди которого – палатки. Однако правоохранители сделать этого участникам акции не позволяют.

«Сначала здесь произошла словесная перепалка, после чего в ход пошел перцовый газ», - говорится в сообщении.

Сегодня, 17 декабря, у Верховной рады и на территории еще семи украинских областей продолжаются митинги против продажи земли. Протестующие вывозят технику и перекрывают движение на трассах, в результате чего образуются большие пробки. Кадры одного из митингов были опубликованы в Twitter.

Участники и организаторы митинга добиваются изменений в законопроекте о продаже земли: протестующие требуют прописать в нем досрочную аренду, а не передачу участков в собственность.