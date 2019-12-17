Россия выделит на восстановление Сирии около $17 млн структурам ООН

Россия в 2019 году выделит около 17 миллионов долларов структурам ООН на восстановление Сирии. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Как сообщает ТАСС, указ подписал Дмитрий Медведев. Деньги будут выделены за счет средств федерального бюджета.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов распорядился выделить арабской республике в качестве гуманитарной помощи 100 тысяч тонн зерна. Поставки начнутся до конца декабря и продлятся до второго квартала 2020 года.