Бомбардировщик Ту-22 совершил экстренную посадку на грунт под Астраханью

Семнадцатого декабря 2019 года в Астраханской области при выполнении планового полета на самолете Ту-22 произошел отказ двигателя, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Благодаря грамотным действиям экипажа удалось отвести машину с отказавшим двигателем от населенного пункта и выполнить посадку на грунт», - говорится в сообщении российского военного ведомства.

В сообщении подчеркнуто, что летчики не пострадали, самостоятельно покинули машину и в настоящий момент доставлены на аэродром базирования.

Ту-22М - советский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Максимальная взлетная масса - до 126 000 кг, максимальная скорость на высоте - до 2300 км/ч. Основными задачами самолета является уничтожение широкого спектра наземных и надводных целей.