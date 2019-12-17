В СК рассказали подробности убийства, в котором подозревают главу фракции ЕР в думе Переславля

В субботу, 14 декабря, в населенном пункте Троицкая Слобода под городом Переславль-Залесский, расположенным в Ярославской области, было найдено тело 60-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Следователи считают, что в процессе распития спиртных напитков между мужчиной и его знакомым завязалась драка. В результате нее 60-летний гражданин был задушен.

«По подозрению в совершении преступления задержан 53-летний местный житель», - сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Ярославской области.

Имя задержанного не сообщается. Но, как рассказал РИА Новости представитель СК, речь идет о депутате Владимире Корнилове.

Ранее несколько СМИ написали, что главу фракции «Единой России» в городской думе Переславль-Залесского задержали по подозрению в убийстве.

В настоящее время проводятся следственные действия. Сотрудники СК решают вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.