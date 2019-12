Бронзит оценил шансы получить премию «Оскар»

Российский аниматор Константин Бронзит прокомментировал «Звезде» включение в шорт-лист премии «Оскар» своего мультфильма «Он не может жить без космоса». Он объяснил, почему шансов выиграть у его картины нет.

«Я знаю, кто получит. Там есть один претендент - французский фильм Memorable… Просто я знаю, что такой контент академикам очень ложится. Там про старческую деменцию, про старение, увядание. Их тема. Очень трогательная и классно сделана», - подчеркнул Бронзит.

Мультфильм «Он не может жить без космоса» за 16 минут рассказывает зрителям историю о матери и сыне, судьбе и предназначении человека. Работа Бронзита уже получила награды Международного кинофестиваля в албанской Тиране и фестиваля короткометражных фильмов в болгарской Варне.

Помимо российского мультфильма, в шорт-лист также включили короткометражки Dcera (Daughter) (Чехия), Hair Love (США), Hors piste (Франция), Kitbull (США), Memorable (Франция), Mind My Mind (Нидерланды), The Physics of Sorrow (Канада), Sister (Китай, США) и Uncle Thomas: Accounting for the Days (Португалия, Канада, Франция).