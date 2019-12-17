Россия готова вернуть Франции останки соратника Наполеона

Россия готова положительно рассмотреть вопрос о передаче обнаруженных в Смоленске останков одного из ближайших соратников Наполеона - генерала Гюдена, если Франция направит соответствующий запрос. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что французские и российские археологи такую находку сделали, и уже был проведен анализ ДНК - результаты подтвердились на 100%. Останки действительно принадлежат генералу Гюдену, добавил Песков.

«Мы знаем, что для Франции это большая новость, мы также знаем, что в целом действительно есть на повестке дня тема о том, чтобы эти останки вернуть», - сказал он.

Песков также отметил, что российский лидер Владимир Путин может участвовать в церемонии передачи останков, однако, если это будет согласовано по дипломатическим каналам.

«Отношения в целом между Россией и Францией развиваются весьма в позитивном, конструктивном ключе», - заключил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее сообщалось, что Франция попросила Россию передать на родину останки генерала Гюдена. Соответствующую просьбу французский президент Эммануэль Макрон озвучил в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на «нормандском саммите».