Мария Бутина попробовала себя в качестве ведущей стрима

Россиянка Мария Бутина, не так давно освобожденная из тюрьмы в США и экстрадированная на родину, стала ведущей стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу». Первый выпуск вышел в эфир 11 декабря под названием «Молодая кровь!». В нем девушка прокомментировала недавние уличные беспорядки в Москве и высказала свое мнение относительно судебных процессов над их участниками.

По ее мнению, в США за любое насилие или просто прикосновение к представителю власти, которым является и сотрудник полиции, человеку грозит длительный тюремный срок, цитирует Бутину RT.

Мария Бутина была арестована в Соединенных Штатах в июле прошлого года и приговорена к 18 месяцам тюрьмы за «сговор с целью работы на иностранное правительство». Благодаря усилиям российских дипломатов и СМИ, которые широко освещали процесс над Бутиной, удалось добиться освобождения россиянки и ее возвращения в Москву. Это произошло 26 октября, когда она прилетела в Шереметьево, где уже толпились журналисты, дипломаты, а также родные и близкие девушки.

Сейчас Мария Бутина является экспертом рабочей группы по защите прав соотечественников за рубежом и активно занимается правозащитной деятельностью.