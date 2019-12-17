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В Кремле отреагировали на запрет российским журналистам работать на Украине

Наталия Майорова
12:28 17.12.2019
Песков выразил надежду, что в ближайшем будущем ситуация на Украине изменится и журналисты из России получат возможность свободно работать в этой стране.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

В Кремле выразили надежду, что в ближайшем времени ситуация на Украине относительно российских журналистов изменится и сотрудники СМИ смогут свободно работать на украинской территории. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы отфиксировали слова президента (Украины Владимира Зеленского - прим.ред), сказанные на пресс-конференции, и были бы рады, если бы после этих слов были внесены изменения в общую практику российских журналистов», - подчеркнул он.

Песков отметил, что на Украине данная практика не соответствует ни международным стандартам, ни нормам ОБСЕ.

«Российские журналисты лишены возможности работать на территории Украины. Это факт. Мы надеемся, что постепенные изменения произойдут, и российские каналы, которые захотят на месте ознакомиться с тем, что происходит на Украине, получат такую возможность. Тем более, что на протяжении всего времени желающие украинские СМИ свободно работают на основании нашего "Закона о СМИ", который предоставляет одинаковые права как зарубежным СМИ, так и российским», - заключил он.

Съемочная группа телеканала «Звезда» отправилась в Киев в начале декабря. Визит российских журналистов вызвал гнев в Верховной раде.

Журналисты планировали провести в Киеве неделю, но им пришлось уехать уже на второй день. Сразу после «Звезды» въезд на Украину был закрыт нескольким съемочным группам, которые тоже попытались приехать в гости. А корреспондент Диана Сирази попала в базу сайта «Миротворец». 

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