Около трети шедевров из коллекции осужденного экс-министра финансов Кузнецова оказались подделками

Часть коллекции произведений искусства и антиквариата, найденной у приговоренного к 14 годам колонии бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, оказалась подделкой. К такому выводу после проведенной экспертизы пришли сотрудники музея «Новый Иерусалим», сообщает сайт «Комсомольской правды».

В этом году в музей передали 117 картин русских и западноевропейских художников, принадлежащих экс-чиновнику. В настоящее время специалисты проанализировали 54 предмета, 15 из которых оказались фальшивыми.

В ближайшее время будет проведена экспертиза по оставшимся картинам. Подлинники надеются выставить в музее.

В понедельник, 16 декабря, Басманный суд Москвы приговорил бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Его признали виновным в хищениях на сумму более 14 миллиардов рублей.

Один миллиард из этих средств, как сообщается, Кузнецов потратил на произведения искусства.