Борисов: Россия вложит 500 миллионов долларов в модернизацию порта Тартус в Сирии

Россия вложит в модернизацию сирийского порта Тартус 500 миллионов долларов в ближайшие четыре года. Об этом заявил вице-премьер Российской Федерации Юрий Борисов в ходе встречи с сирийским президентом Башаром Асадом.

«Каждый раз, приезжая в Сирию, приятно наблюдать, что восстанавливается мирная жизнь. Но нам предстоит еще много сделать в плане восстановления экономики. Я думаю, что за год мы достигли неплохих результатов: начинает восстанавливаться комбинат по производству удобрений, неплохо идут дела в Тартусе», - заявил вице-премьер.

По словам Юрия Борисова, его визит в Сирию предваряет встречу двусторонней межправкомиссии в Москве.

«У нас в декабре состоится заседание межправкомиссии. Я специально приехал, чтобы с моим коллегой, зампредом Совета министров, главой МИД, сопредседателем двусторонней межправкомиссии Валидом Муаллемом обсудить детали, чтобы придать дополнительную динамику нашим дальнейшим шагам», - добавил Борисов.

Кроме того, Москва выделит Сирии 100 тысяч тонн зерна в качестве гуманитарной помощи. Поставки начнутся до конца декабря и будут закончены не позднее второго квартала будущего года. Россия также продолжит содействовать восстановлению сирийской экономики, подчеркнул Юрий Борисов.