Перцовый баллончик против швабры: противостояние грабителя и сотрудницы АЗС под Новосибирском попало на видео

На одной из автомобильных заправок в городе Обь Новосибирской области мужчина попытался ограбить магазин, но удача оказалась не на его стороне.

Неизвестный вбежал в помещение и применил против сотрудницы АЗС перцовый баллончик. После того, как женщина выбежала из магазина, злоумышленник подбежал к кассе в поисках денег.

Через некоторое время продавец вновь забежала в помещение. Пытаясь отбиться, мужчина распылил смесь из баллончика на себя. После этого женщина взяла швабру и выгнала злоумышленника прочь.

Неизвестному мужчине удалось похитить из кассы 7 тысяч рублей. Сейчас его разыскивает полиция.