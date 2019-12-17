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Дочь маршала Конева высказалась о переносе памятника легендарному полководцу в Праге

Лина Давыдова
18:45 17.12.2019
Дочь прославленного советского полководца Наталия Конева рассказала о своей борьбе с пражскими чиновниками.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Чехии развернулись нешуточные страсти вокруг памятника легендарному советскому маршалу Ивану Коневу. Этот монумент освободителю Праги от нацистских захватчиков до сегодняшнего дня никому не мешал. Каждое 9 мая к нему приходили люди и возлагали цветы. Но теперь городские власти решили перенести памятник маршалу.

Дочь прославленного советского полководца Наталия Конева в эксклюзивном интервью «Специальному репортажу» рассказала о своей борьбе с пражскими чиновниками.

«Предложение, с которым я категорически не согласна и крайне буду возражать, если мое мнение будет услышано, это перемещение его в некий создаваемый вновь, его еще, как я понимаю, не существует в Праге, музей истории 20 века с акцентом на то, что это будет история тоталитаризма», - поделилась Наталия Конева в эфире «Звезды».

Вместо монумента освободителю Праги городские власти предлагают установить памятник РОА. Это так называемая Русская освободительная армия под командованием бывшего советского генерала Власова, который в 1942-ом году предал Родину и перешел на сторону фашистской Германии. Староста района «Прага-Ржепорые» Павел Новотны заявил, что, поскольку некоторые части РОА оказали помощь антигитлеровскому «пражскому восстанию», то заслуживают памяти современников.

В мае 1945 солдаты так называемой Русской освободительной армии, воевавшие на стороне Гитлера, действительно поддержали пражское восстание. Но решающая роль власовцев, а не солдат Красной армии в освобождении Праги, является мифом, не имеющим ничего общего с реальностью.

«Они давали присягу служить своему государству. Этим государством у них был на тот момент СССР. Именно присяга, некая клятва на верность своему государству и народу этими людьми была дана. Как мы называем людей, которые нарушают присягу и нарушают клятву? Клятвопреступниками. Или же даже еще более жестко - предателями своей родины», - возмутилась дочь легендарного маршала.

Шестнадцатого декабря, в российском посольстве в Чехии прошла встреча, где решалась судьба монумента легендарному военачальнику. Семью маршала вполне устроил бы вариант переноса памятника туда, где покоятся освобождавшие Прагу воины.

«В Праге существует кладбище, на котором захоронены войны, освобождавшие Прагу и участвовавшие в пражской операции. Это знаменитый Альшан. И если уж говорить о таком радикальном шаге, о перемещении памятника с того места, на котором он стоит сейчас, то наверное этот вариант нам, семье, покажется оптимальным. Потому что это не унижает достоинства человека, который сделал главное - он освободил чешские земли и Прагу от фашизма», - объяснила Конева.

Идею замены памятника маршалу Коневу на монумент РОА осудил также президент Чехии Милош Земан. Он назвал власовцев предателями, а их помощь чешской столице в мае 1945 – минимальной.  В Москве ситуацию с монументом Коневу - назвали очередной попыткой переписать историю. 

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