Министр просвещения Ольга Васильева подвела итоги уходящего года

Вся деятельность министерства просвещения направлена на достижение целей национального проекта «Образование» и на этом направлении удалось достичь определенных успехов. Так глава ведомства Ольга Васильева охарактеризовала работу своих коллег, подводя итоги уходящего года.

По ее словам, сделано немало, особенно учитывая тот факт, что с момента разделения министерств минуло чуть больше года. Основные усилия, по мнению министра, направлены на качественное изменение содержания образовательного процесса.

«В этом направлении сделано очень много. Это не только отстройка новых школ и детских садов, самое главное - содержание образования. Мы даем определенные показатели и по национальным системам исследования качества, мы многое сделали в деле обновления государственных стандартов, много сделали для строительства жилья детям-сиротам, в деле организации доступной среды для детей с ограничениями здоровья», - рассказала в интервью «Звезде» Васильева.

Все это, по мнению Ольги Васильевой, позволяет поставить твердую оценку «хорошо» работе сотрудников министерства просвещения на основных направления его работы.