Россия выделит Сирии 100 тысяч тонн зерна в качестве гумпомощи

В ходе встречи с президентом Сирии Башаром Асадом вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Россия выделит Сирии 100 тысяч тонн зерна в качестве гуманитарной помощи.

«Господин президент, я должен вас проинформировать, что российское правительство приняло решение о выделении 100 тысяч тонн гуманитарной помощи - зерна сирийскому народу», - сказал Борисов

По словам Борисова, его поставки начнутся в конце декабря и продлятся до второго квартала 2020 года.

Он также отметил, что в Сирии восстанавливается мирная жизнь, однако предстоит еще многое сделать для восстановления экономики страны.

Двухдневный визит вице-премьера в Сирию проходит в преддверии встречи двухсторонней межправкомиссии в Москве. В первый день Борисов провел встречи с министром по делам президентства Сирии Мансуром Аззамом и главой МИД Валидом Муаллем.