СК опубликовал кадры обыска изнутри «дома ужасов» под Гатчиной

Следователи опубликовали кадры обыска изнутри «дома ужасов» в Ленинградской области. По версии СК РФ, именно там на протяжении нескольких лет отец многодетной семьи совершал насильственные действия над 13-летней девочкой. Дом расположен в деревне Химози.

На ролике, опубликованном СК РФ, видно, что помещение находится в запущенном состоянии: повсюду свалена одежда и разбросан мусор. Более того, следователи обнаружили склад оружия, бронежилеты и боеприпасы.

По словам местных жителей, в семье проживало восемь детей, старшему из которых - 19 лет. Подростки были закрыты в себе.

По факту сексуального насилия над девочкой уже было возбуждено уголовное дело. Как уточняют следователи, мужчина, подозреваемый в систематических издевательствах на протяжении нескольких лет, был задержан.

Сотрудники правоохранительных органов, помимо прочего, обнаружили в доме окровавленные матрасы. На участке также расположен большой деревянный крест с ямой под ним.