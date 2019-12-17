Подстриженный в волгоградский школе мальчик помирился с учительницей

Родители учеников из школы под Волгоградом, где учительница подстригла восьмиклассника, попросили прекратить тиражировать эту тему в СМИ и соцсетях. Сам пострадавший школьник заявил, что претензий к педагогу Гульнаре Мутаевой не имеет, сообщает «360».

«Учитель хороший, отзывчивый, всегда идет нам на помощь, детям помогает. Никаких конфликтов у нас в классе с ней не бывает. Уважают ее все, любят», – пояснила в видеообращении к прессе одна из мам.

По словам бабушки одноклассницы пострадавшего мальчика, учительница лишь немного подстригла челку, а полностью ее убрал кто-то другой. К тому же, отметила она, ребенок не плакал после произошедшего. Сам мальчик также заявил, что претензий к учителю нет имеет, а длинные волосы ему остригли в парикмахерской.

Скандал в школе города Палласовка случился после того, как учитель русского языка прямо на уроке подстригла 14-летнему мальчику челку. Сама она объяснила поступок тем, что у ученика большие проблемы со зрением и длинные волосы ему мешают. После инцидента педагога отстранили от работы. Ранее оценку произошедшему дала детский омбудсмен Волгоградской области Нина Болдырева.