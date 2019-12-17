«Нафтогаз» подал в суд на Украину из-за передачи месторождения фирме из США

Украинская государственная нефтегазовая компания «Нафтогаз» подала в суд иск. Ее требование – отмена сделки с американской фирмой Ukrainian Energy, которая, согласно разрешению от июля 2019 года, должна заняться разработкой месторождения Варвинское в Черниговской области.

По данным Time, представители украинской корпорации обратились в суд еще на прошлой неделе. В компании считают, что власти Украины нарушили закон, потому что на это нефтегазовое месторождение претендовала дочерняя компания «Нафтогаза».

В качестве ответчиков в иске указаны кабинет министров Украины, а также Министерство энергетики и угольной промышленности.

Ukrainian Energy – компания, одним из основателей которой является американский предприниматель Майкл Блейзер. Он тесно связан с Риком Перри, который до декабря 2019 года занимал пост министра энергетики США и, по неподтвержденным данным, рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому Блейзера в качестве советника по энергетике.

Сам американский бизнесмен утверждает, что не видит в решении украинских властей ничего необычного. Его компания, как он утверждает, получила право на разработку месторождения, потому что Киеву были нужны зарубежные инвестиции и опыт.