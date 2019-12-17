Три сотрудника газовой службы задержаны по делу о взрыве в Белгородской области

Сотрудники Следственного комитета задержали трех подозреваемых по делу о взрыве бытового газа в жилом доме под Белгородом. Согласно материалом следствия, сотрудники газовой службы грубо нарушили технику безопасности при врезке трубы в магистральный газопровод, что привело к детонации.

«Газ во взрывоопасной концентрации скопился в подвале жилого дома и проник в пространство первого и второго этажей. При попытке воспользоваться бытовыми газовыми приборами жильцами дома произошел взрыв газа с последующим обрушением стен и межэтажных перекрытий», - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В результате трагедии два человека погибли, еще пятеро были доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести. Сейчас трем задержанным предъявлено обвинение и в ближайшее время суд изберет меру пресечения.

Взрыв бытового газа произошел в 12-квартирном доме в поселке Яковлево Белгородской области 3 декабря 2019 года.