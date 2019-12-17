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Кто стрелял на Майдане: опубликованы материалы дела Генпрокуратуры Украины

Лина Давыдова
10:51 17.12.2019
По сведениям украинского блогера Анатолия Шария, генпрокуратура Украины подозревала Назария Юскевича в покушении на сотрудников правоохранительных органов на Майдане.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pau Rigol, Globallookpress

Украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал на своем YouTube-канале материалы расследования, которое якобы в 2017 году проводилось украинскими следователями против Назария Юскевича.

«Сейчас я продемонстрирую подозрения, которые мне бросили. Это тоже было в почтовом ящике. Это подозрение, которое было ему (Юскевичу - прим. ред) предъявлено генеральной прокуратурой Украины в 2017 году», - рассказывает Шарий.

Согласно опубликованному документу, в 2014 году Юскевичу было поручено вооружиться огнестрельным оружием,  вместе с другими участниками организованной группы выехать в Киев и по получению команды совершить прицельные выстрелы в сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих внутренних войск.

«Подозрение осталось без движения», - резюмировал Шарий.

В студии программы «Открытый эфир» политологи и журналисты проанализировали опубликованный украинским блогером материал.

«Я думаю, что эта информация соответствует действительности. Тем более, что на протяжении уже пяти лет все здравомыслящие люди, которые занимались украинской политикой, понимали, что произошла подготовленная провокация для прикрытия вооруженного переворота. И сейчас эта информация выплывает», - предположила Лариса Шеслер.

«Президент другой. И поэтому, судя по всему, происходят какие-то движения», -  отметил журналист Сергей Ильин.

Ранее Анатолий Шарий опубликовал кадры допроса, на которых один из боевиков, защищавших Майдан, Дмитрий Липовой утверждает, что видел, как Зиновий Парасюк стрелял в сотрудников «Беркута».

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