Экс-президента Пакистана приговорили к смертной казни

Суд в Пакистане вынес смертный приговор бывшему президенту страны Первезу Мушаррафу. Его признали виновным в государственной измене.

Речь идет о решении Мушаррафа приостановить действия конституции и ввести чрезвычайное положение в 2007 году. Это случилось после того, как Верховный суд отказался признавать законность избрания Мушаррафа: тогда по всей стране прокатилась волна репрессий.

Через год политик добровольно ушел в отставку и долгое время жил за границей, сообщает газета Dawn. Но шесть лет назад вернулся из иммиграции и был арестован. Мушарраф занимал пост президента с 2001 по 2008 годы.