РГО совместно с «Яндекс.Учебником» разработают уроки географии

В сервисе «Яндекс.Учебник» появятся уроки географии. Об этом рассказал управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян во время встречи с президентом Русского географического общества Сергеем Шойгу.

Ожидается, что специалисты РГО помогут создать мультимедийные тесты на знание географии. Они будут рассчитаны как на учеников начальной школы, так и для учащихся 5-9 классов.

В настоящее время обсуждается подготовка сценариев занятий по географии с методическими рекомендациями для преподавателей. По ним учитель средней школы сможет провести урок по заданной теме в своем классе.

Более того, стороны будут сотрудничать в стандартизации топонимов на «Яндекс.Картах», например - там будут указываться исторические название географических объектов, которые были даны первооткрывателями еще в прошлые десятилетия и века. Соответствующая тема была поднята президентом РФ Владимиром Путиным в 2018 году.

По словам Худавердяна, «Яндекс» также будет поддерживать образовательные акции РГО и помогать усиливать интерес к предмету со стороны школьников и студентов. Компания также станет партнером РГО в проведении олимпиад по географии и Географического диктанта.

В свою очередь, РГО и дальше будет передавать геосервисам «Яндекса» информацию, получаемую в ходе экспедиций, о географических и историко-культурных объектах.

«Яндекс.Учебник» является образовательным сервисом для учителей и школьников. Сейчас в нем размещено более 35 тысяч заданий по математике и русскому языку для учеников начальной школы. Кроме того, на портале можно найти также готовые сценарии для уроков учителей средних классов.