Партию наркотиков почти на 6 миллиардов рублей задержали во Внуково

Сотрудники таможенной службы аэропорта Внуково обнаружили более тонны наркотического вещества метадон. В России он подлежит контролю и относится к средствам, оборот которых запрещен в стране.

Палеты почти с 2,5 тысячами полимерных бутылок с бесцветной жидкостью выгрузили на склад временного хранения из прилетевшего из Кельна самолета.

© customs.ru

Партия не была заранее задекларирована перевозчиком. Кроме того, на этикетках были указаны ложные сведения, касающиеся концентрации метадона.

Всего таможенниками было обнаружено свыше 1,2 тонн запрещенного вещества.

«Стоимость 1 грамма данного вещества на «черном рынке» составляет от 4 до 5 тыс. рублей. Таким образом, общая стоимость партии могла бы составить от 5,8 млрд рублей до 6 млрд рублей», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФТС.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере».