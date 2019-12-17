Партию наркотиков почти на 6 миллиардов рублей задержали во Внуково
Сотрудники таможенной службы аэропорта Внуково обнаружили более тонны наркотического вещества метадон. В России он подлежит контролю и относится к средствам, оборот которых запрещен в стране.
Палеты почти с 2,5 тысячами полимерных бутылок с бесцветной жидкостью выгрузили на склад временного хранения из прилетевшего из Кельна самолета.
Партия не была заранее задекларирована перевозчиком. Кроме того, на этикетках были указаны ложные сведения, касающиеся концентрации метадона.
Всего таможенниками было обнаружено свыше 1,2 тонн запрещенного вещества.
«Стоимость 1 грамма данного вещества на «черном рынке» составляет от 4 до 5 тыс. рублей. Таким образом, общая стоимость партии могла бы составить от 5,8 млрд рублей до 6 млрд рублей», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФТС.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере».