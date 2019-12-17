Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В доме многодетной семьи под Петербургом обнаружили склад с оружием: видео с места

Роман Захаров
00:38 17.12.2019
По данным СМИ, оперативники обыскали коттедж, принадлежащей семье с восемью детьми, и обнаружили в нем оружие и окровавленные матрасы, а на придомовом участке был найден большой деревянный крест, под которым вырыта яма.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Опубликованы первые кадры из деревни Химози в Ленинградской области, где, по данным местных СМИ, накануне полицейские в ходе обысков в одном из домов, где проживает многодетная семья, обнаружили целый склад с оружием.

На записи видно, что домовладение оцеплено стражами порядка. На месте дежурят несколько нарядов полиции: в кадр попали три полицейские «Газели» и один УАЗ.

Внутрь дома журналистов не пустили. Также стоит отметить, что официального комментария по поводу этого инцидента в МВД пока не давали.

Ранее СМИ сообщили, что в Ленинградской области правоохранители обыскали коттедж, принадлежащий семье с восемью детьми. Дом, по информации журналистов, якобы доверху набит оружием, а глава семейства совершает неадекватные поступки и называет себя «спецагентом».

По предварительным данным, мужчина женат на собственной двоюродной сестре.

Помимо прочего, внутри дома оперативники обнаружили окровавленные матрасы, а на участке - большой деревянный крест, под которым виднеется яма. Теперь им предстоит установить, с чем связаны находки.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.12.2019, 15:22
Путин подписал закон о временном запрете на выезд из РФ для экс-сотрудников ФСБ
Дата17.12.2019, 00:05
Опубликованы уникальные кадры испытания новейшей боевой машины «Деривация»
Дата16.12.2019, 14:30
Стали известны итоги жеребьевки 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата16.12.2019, 17:11
Атомную подлодку «Князь Олег» передадут флоту в 2020 году
Дата16.12.2019, 13:58
Высшие чины и военный оркестр: уникальные кадры похорон агента КГБ Гленна Соутера
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
01:07 В стране и мире
Подстриженный в волгоградский школе мальчик помирился с учительницей
00:38 В стране и мире
Видео
В доме многодетной семьи под Петербургом обнаружили склад с оружием: видео с места
00:05 Армия
Видео
Опубликованы уникальные кадры испытания новейшей боевой машины «Деривация»
00:00 В стране и мире
Более полувека постоянной готовности: Ракетные войска стратегического назначения отмечают юбилей
23:48 В стране и мире
Видео
Картаполов анонсировал открытие Главного храма ВС РФ в Парке «Патриот»
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Крест, кровь, секта: СМИ сообщили о таинственном «доме ужаса» под Гатчиной
Видео
Тунберг на полу: активистке напомнили про место в первом классе
Видео
«Я перешел границу от А до Я»: нетрезвый пассажир устроил дебош на борту самолета в Новосибирске
Роскачество обнаружило пестициды в двух марках чая
Валерия раскрыла подробности ДТП с участием ее сына
Названы самые востребованные в 2020 году профессии
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.