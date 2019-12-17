В доме многодетной семьи под Петербургом обнаружили склад с оружием: видео с места

Опубликованы первые кадры из деревни Химози в Ленинградской области, где, по данным местных СМИ, накануне полицейские в ходе обысков в одном из домов, где проживает многодетная семья, обнаружили целый склад с оружием.

На записи видно, что домовладение оцеплено стражами порядка. На месте дежурят несколько нарядов полиции: в кадр попали три полицейские «Газели» и один УАЗ.

Внутрь дома журналистов не пустили. Также стоит отметить, что официального комментария по поводу этого инцидента в МВД пока не давали.

Ранее СМИ сообщили, что в Ленинградской области правоохранители обыскали коттедж, принадлежащий семье с восемью детьми. Дом, по информации журналистов, якобы доверху набит оружием, а глава семейства совершает неадекватные поступки и называет себя «спецагентом».

По предварительным данным, мужчина женат на собственной двоюродной сестре.

Помимо прочего, внутри дома оперативники обнаружили окровавленные матрасы, а на участке - большой деревянный крест, под которым виднеется яма. Теперь им предстоит установить, с чем связаны находки.