Более полувека постоянной готовности: Ракетные войска стратегического назначения отмечают юбилей

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) 17 декабря отмечают 60-летний юбилей. В этот день в 1959 году Постановлением Совета Министров СССР образован Главный штаб войск, а также учреждена должность главнокомандующего.

Более двух третей ядерных носителей Стратегических ядерных сил (СЯС) РФ сосредоточены именно в РВСН. В боевом составе войск – семь типов ракетных комплексов, среди которых четыре типа стационарного (шахтного) базирования: «Воевода», «Стилет», «Тополь-М» и «Ярс». В группировку мобильного базирования входят подвижные грунтовые ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс».

Закупка пусковых установок ракетного комплекса «Ярс» с межконтинентальными баллистическими ракетами в последние годы способствует активному перевооружению РВСН. Доля современных образцов в оснащении к концу 2019 года должна составить 76%, а к 2024 году – 100%.

РВСН относятся к войскам постоянной готовности. Ежесуточно на боевых постах в составе дежурных сил находятся около шести тысяч человек.

Ранее с юбилеем военнослужащих и ветеранов РВСН поздравил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он назвал этот род войск гарантом защиты национальных интересов страны.