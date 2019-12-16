Многотонная гусеничная платформа сорвалась с грузовика на автомобили под Екатеринбургом: видео

Под Екатеринбургом произошло ДТП: там с грузовика на автомобили сорвалась платформа гусеничного крана. В результате инцидента погиб один человек.

По данным УГИБДД по Свердловской области, также известно о трех пострадавших. Авария произошла сегодня, 16 декабря, на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган.

Правоохранители отметили, что виновником ДТП стал водитель грузовика, который не закрепил ходовую платформу гусеничного крана. При повороте конструкция массой 16 тонн сорвалась с кузова на встречные автомобили.

«В результате ДТП погиб водитель УАЗа, еще три человека получили травмы различной степени тяжести - это водитель автомобиля ВАЗ-2108 и два пассажира УАЗа», - цитирует правоохранителей портал «e1.ru».

В настоящее время движение на месте ДТП затруднено. Обстоятельства аварии устанавливаются.