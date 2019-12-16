В Воронежской области 31 декабря сделали выходным днем

Воронежский губернатор Александр Гусев сделал 31 декабря выходным днем в регионе, а субботу, 28 декабря, рабочим. Такое решение он принял после публичного опроса среди подписчиков своей страницы в социальной сети «ВКонтакте».

«Результаты голосования, которое я здесь провел, говорят сами за себя: за отдых высказались 86% из 46 тысяч проголосовавших», - сообщил чиновник.

Гусев уточнил, что предновогодний день будет выходным у тех, кто работает в органах исполнительной власти, на государственной и гражданской службе и в подведомственных структурах.

Также глава региона рассчитывает, что эту инициативу проявят и другие работодатели.

Законопроект с предложением сделать 31 декабря выходным днем в конце ноября в Госдуму внесли депутаты от ЛДПР. В свою очередь министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что в уходящем году изменить это уже невозможно - правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре.

Однако 31 декабря объявили выходным днем власти Свердловской, Кировской, Курганской, Томской, Новосибирской, Орловской, Самарской, Псковской и Ленинградской областей, Ставрополья, Крыма и Карачаево-Черкесии.