Россиянка пополнила список Forbes самых заметных миллиардеров года
В 2018 году выручка Wildberries составила почти 1,9 миллиарда долларов.
© Фото: Пресс-служба Wildberries.ru, РИА Новости
Американский журнал Forbes включил основательницу Wildberries Татьяну Бакальчук в список самых заметных новых миллиардеров 2019 года.
Издание отметило успешность компании, созданной россиянкой. По данным журнала, в 2018 году выручка Wildberries составила почти 1,9 миллиарда долларов.
Самой молодой участницей рейтинга стала основательница бренда косметики Kylie Cosmetics Кайли Дженнер. Ее компания оценивается в 1,2 миллиарда долларов.
В рейтинге также оказались производитель алкогольного напитка Энтони фон Мэндл, инвесторы Герберт Вертхайм и Орландо Браво, а также основатель сети кофеен Luckin Coffee Чарльз Чжэньяо Лу. Статья была опубликована на официальном сайте издания.